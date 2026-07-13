Потушившего «Вечный огонь» нижегородца отправили на принудительные работы

В ночь с 27 на 28 марта нетрезвый подсудимый забрался на мемориальный комплекс «Борцам за Советскую власть», собрал лежавшие на памятнике цветы и венки и сжег их в огне мемориала. После этого фигурант вручную потушил пламя.