Бесплатный автобус между Южным городом и ТЦ Самары начнет ездить каждый день

С понедельника по четверг автобусы будут ездить каждый час с 10.00 до 21.00. Интервал движения по пятницам, субботам и воскресеньям сохранится прежним — 30 минут между автобусами. Точное время может меняться в зависимости от погоды и ситуации на дорогах.