Бесплатный автобус между Южным городом и ТЦ Самары начнет ездить каждый день

С 13 июля бесплатный автобус между Южным городом и торговым центром «Амбар» будет ездить по новому расписанию. Напомним, что маршрут запустили весной 2026 года, бесплатные автобусы курсировали с пятницы по воскресенье. А теперь будут ездить каждый день, сообщает холдинг «Глобал Вижн».
«Изменения стали частью программы по улучшению транспортного сообщения для жителей южной части Самары», — уточнила пресс-служба холдинга.
С понедельника по четверг автобусы будут ездить каждый час с 10.00 до 21.00. Интервал движения по пятницам, субботам и воскресеньям сохранится прежним — 30 минут между автобусами. Точное время может меняться в зависимости от погоды и ситуации на дорогах.