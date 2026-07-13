День города и День металлурга в Магнитогорске — 2026. Программа мероприятий

С 17 по 19 июля 2026 года в парке «Притяжение» в Магнитогорске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню металлурга и Дню города. Организаторы обещают три дня насыщенной программы с новыми открытиями и яркими событиями.
17 июля откроются сразу несколько новых объектов. В Челябинской области впервые начнёт работу фитнес-клуб международного уровня World Class. Также в этот день распахнёт двери Дворец торжеств и откроется парк аттракционов с 50-метровым колесом обозрения, откуда откроется панорамный вид на город. Вечером гостей ждёт обновлённое шоу фонтана «Стальное сердце Родины», выступление певца Niletto, лазерное шоу и программа «Золотые костры Магнитки».
18 июля в программе запланированы танцевальные выступления, мастер-классы и концерты творческих коллективов. 19 июля будет посвящён активному отдыху на пляже: волейбол, сап-борды, регби, фрисби, детская анимация и другие активности. Подробную программу мероприятий читайте в материале chel.aif.ru.
17 июля, пятница.
Открытие новых объектов ГК «Притяжение».
Фитнес-центр WorldClass, Дворец торжеств, Парк аттракционов.
Амфитеатр.
Поздравление от руководителей ММК, Челябинской области и Магнитогорска.
Площадь массовых мероприятий (возле спорт-кластера).
18 июля, суббота.
Спортивный кластер.
Центр развлечений.
15:00— 16:00 — показ спектакля «Белая клоунада» от театра «Лети».
Арт-квартал.
Центральное помещение:
Левое крыло:
Правое крыло:
Фудмолл.
Пляж.
Бульвар.
Танцевальные мастер-классы на бульваре.
18:00 — фестиваль красок Холи.
Чаша фонтана.
Амфитеатр.
Выступление творческих коллективов ДК Орджоникидзе.
19 июля, воскресенье.
Пляж.