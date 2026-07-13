День города и День металлурга в Магнитогорске — 2026. Программа мероприятий

17 июля откроются сразу несколько новых объектов. В Челябинской области впервые начнёт работу фитнес-клуб международного уровня World Class. Также в этот день распахнёт двери Дворец торжеств и откроется парк аттракционов с 50-метровым колесом обозрения, откуда откроется панорамный вид на город. Вечером гостей ждёт обновлённое шоу фонтана «Стальное сердце Родины», выступление певца Niletto, лазерное шоу и программа «Золотые костры Магнитки».