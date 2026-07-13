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День города и День металлурга в Магнитогорске — 2026. Программа мероприятий

Подробная программа мероприятий в честь Дня города и Дня Металлурга в Магнитогорске с 17 по 19 июля 2026 года.

С 17 по 19 июля 2026 года в парке «Притяжение» в Магнитогорске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню металлурга и Дню города. Организаторы обещают три дня насыщенной программы с новыми открытиями и яркими событиями.

17 июля откроются сразу несколько новых объектов. В Челябинской области впервые начнёт работу фитнес-клуб международного уровня World Class. Также в этот день распахнёт двери Дворец торжеств и откроется парк аттракционов с 50-метровым колесом обозрения, откуда откроется панорамный вид на город. Вечером гостей ждёт обновлённое шоу фонтана «Стальное сердце Родины», выступление певца Niletto, лазерное шоу и программа «Золотые костры Магнитки».

18 июля в программе запланированы танцевальные выступления, мастер-классы и концерты творческих коллективов. 19 июля будет посвящён активному отдыху на пляже: волейбол, сап-борды, регби, фрисби, детская анимация и другие активности. Подробную программу мероприятий читайте в материале chel.aif.ru.

17 июля, пятница.

Открытие новых объектов ГК «Притяжение».

Фитнес-центр WorldClass, Дворец торжеств, Парк аттракционов.

Амфитеатр.

18:00—19:20 — концерт творческих коллективов ДКМ им. С. Орджоникидзе.

Поздравление от руководителей ММК, Челябинской области и Магнитогорска.

Площадь массовых мероприятий (возле спорт-кластера).

19:30—21:00 — концерт, организованный WorldClass. Главный гость NILETTO.

21:30—22:00 — Обновлённое шоу фонтана «Стальное сердце Родины».

22:10—22:30 — Золотые костры Магнитки на холме. Лазерное шоу.

18 июля, суббота.

Спортивный кластер.

8:30—11:00 — первый турнир выходного дня по стритбаскету «Сила Притяжения».

9:00—10:00 — утренний забег 5 Вёрст, посвященный Дню Металлурга.

Центр развлечений.

11:00—20:00 — выставка-продажа книг от издательства МИФ.

12:00—13:00 — показ мультфильмов.

13:00—14:00 — мастер-класс от Центра развлечений и научные шоу.

14:00—15:00 — анимационный спектакль-игра «Фантазеры» + детская дискотека.

15:00— 16:00 — показ спектакля «Белая клоунада» от театра «Лети».

17:00—18:10 — показ спектакль театра Майорова «Просто флирт!?».

Арт-квартал.

Центральное помещение: 12:00—18:00 — компьютерная академия ТОП — шоу 3Д-принтера, мастер-классы, розыгрыш призов.

Левое крыло: 12:00—18:00 — программа «Каникулы с друзьями “Маши и Медведя”, мастер-класс “Юный аниматор”.

Правое крыло: 12:00—18:00 — школа программирования «ИнфоГений», мастер-классы.

Фудмолл.

12:00—14:00 — показ мультфильмов и фильмов.

14:00—15:00 — детский кукольный спектакль «Пиратская сказка».

15:30—16:30 — выступление вокального коллектива «Бельканто», руководитель Юрий Букреев.

16:30—18:30 — выступление солистов Магнитогорского концертного объединения.

Пляж.

11:00—18:00 — Чемпионат УрФО по пляжному регби.

14:00—15:00 — «Большие водные гонки»: гонки на сапах, катамаранах, фламинго.

15:00—16:00 — «Пляжный петанк»: турнир по пляжному петанку среди гостей городского курорта.

16:00—17:00 — «Пляжные баталии»: семейная игровая программа.

17:00—21:00 — Диджей Вагул. Программа «Забытый разговор»: музыка разных эпох.

Бульвар.

Танцевальные мастер-классы на бульваре.

17:00—18:00 — выступления коллектива «Брасс Пульс».

18:00 — фестиваль красок Холи.

Чаша фонтана.

20:30—21:30 — рок-хиты в исполнении симфонического оркестра Магнитогорского концертного объединения.

Амфитеатр.

Выступление творческих коллективов ДК Орджоникидзе.

18:00—18:30 — «С песней по жизни» — вокальная программа.

18:30—19:30 — «Танцуй, пока молодой» — танцевальная программа.

19:30—20:30 — «Русский кураж» — выступление коллективов «Иван да Марья», «Вольный ветер».

19 июля, воскресенье.

Пляж.

12:00—13:00 гига драйв: семейные гонки на воде с гигантскими надувными игрушками.

13:00—14:00 строим замки и мечты: детская анимационная программа, конкурс замков из песка.

14:00—15:00 зумба: комплекс танцевальных упражнений для детей и взрослых.

15:00—16:00 В ритме пляжа: DJ-сет.