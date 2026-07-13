Четыре 200-балльника ЕГЭ из Челябинска получили награды от Алексея Текслера

Министр образования Челябинской области Виталий Литке вручил поощрительные письма от губернатора Алексея Текслера челябинским школьникам, набравшим максимальные баллы на ЕГЭ по двум предметам. Наград были удостоены Алиса Богомолова, Ульяна Угольникова из лицея № 35 и Софья Косарева из лицея № 97, которые получили по 100 баллов за экзамены по химии и биологии и Егор Ламзи из ФМЛ № 31, сдавший на 200 баллов математику и информатику.