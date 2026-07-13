В Демидовском округе Смоленской области обновят дорогу к нацпарку

Автомобильную дорогу, ведущую к национальному парку «Смоленское Поозерье», отремонтируют в Демидовском муниципальном округе Смоленской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
На участке трассы «Ольша — Велиж — Усвяты — Невель» — Пржевальское — Демидов уже ведутся работы по фрезерованию. Выполнить устройство двух слоев нового асфальтобетонного покрытия запланировано на протяжении 1,4 км. Кроме этого, на объекте предусмотрено устройство тротуаров, тактильной плитки и остановочных павильонов.
Напомним, ранее в регионе стартовал ремонт автомобильной дороги Смоленск — Вязьма. Специалисты обновят дорожное покрытие на протяжении более 5 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.