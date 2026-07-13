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На две недели закроют движение по улице Якира в Воронеже

С 14 по 28 июля на участке улицы будут вестись работы на инженерных сетях.

Источник: Комсомольская правда

С 14 июля будет закрыто движение на участке улицы Якира в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. С 8:00 14 июля до 28 июля из-за проведения работ на инженерных сетях нельзя будет проехать по улице Якира в районе дома № 30 по улице Южно-Моравской.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, движение на улице Депутатской в Воронеже закрыли почти на два месяца.

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