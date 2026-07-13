Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки Западного Нила

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Основными мерами профилактики лихорадки Западного Нила является защита от укусов комаров, для этого можно использовать средства для защиты от насекомых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Основа профилактики против лихорадки — защита от укусов комаров. Во время отдыха на природе нужно использовать репелленты, дома или на даче — антимоскитные сетки, фумигаторы, следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, во дворе не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре пояснили, что симптомы лихорадки Западного Нила могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу.
«В России заболевание регистрируется с 1999 года, в основном в южных регионах страны, где эта инфекция стала эндемичной, однако вирус не передается от человека к человеку», — уточнили в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре по Волгоградской области сообщили о первом зарегистрированном случае заболевания лихорадкой Западного Нила.