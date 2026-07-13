Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки Западного Нила

«Основа профилактики против лихорадки — защита от укусов комаров. Во время отдыха на природе нужно использовать репелленты, дома или на даче — антимоскитные сетки, фумигаторы, следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, во дворе не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах», — говорится в сообщении.