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Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор перечислил основные меры профилактики лихорадки Западного Нила.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Основными мерами профилактики лихорадки Западного Нила является защита от укусов комаров, для этого можно использовать средства для защиты от насекомых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Основа профилактики против лихорадки — защита от укусов комаров. Во время отдыха на природе нужно использовать репелленты, дома или на даче — антимоскитные сетки, фумигаторы, следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, во дворе не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что симптомы лихорадки Западного Нила могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу.

«В России заболевание регистрируется с 1999 года, в основном в южных регионах страны, где эта инфекция стала эндемичной, однако вирус не передается от человека к человеку», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре по Волгоградской области сообщили о первом зарегистрированном случае заболевания лихорадкой Западного Нила.

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