Абитуриенты подали свыше 4 тысяч заявлений в учреждения СПО на Вологодчине

Свыше 4 тысяч заявлений в учреждения среднего профессионального образования (СПО) на Вологодчине уже подано абитуриентами из региона, сообщила заместитель губернатора — министр образования области Екатерина Целикова. Развитие системы СПО — одна из задач федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
«В 2026 году для поступающих предусмотрено 8452 бюджетных места — это на 101 больше, чем годом ранее. Набор ведется по 98 специальностям. Мы продолжаем развивать систему среднего профессионального образования, чтобы молодые люди могли получить востребованную профессию, соответствующую запросам экономики региона», — добавила Екатерина Целикова.
Документы можно подать в 37 колледжей и техникумов области, а также в 6 филиалов вузов. Абитуриентам доступны десятки востребованных специальностей, включая новые направления подготовки. Так, впервые открыт набор по направлениям «Автоматические системы управления», «Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем», «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем», «Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Разработка и управление программным обеспечением».
Напомним, что подать документы можно лично в ссузе, через портал «Госуслуги» или по почте. Основной этап приема заявлений продлится до 15 августа. При этом в случае наличия свободных мест в учебном заведении документы можно будет подать до 1 декабря. А у поступающих на специальности, предусматривающие творческие, физические или психологические вступительные испытания, заявления принимают до 10 августа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.