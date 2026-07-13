Абитуриенты подали свыше 4 тысяч заявлений в учреждения СПО на Вологодчине

Напомним, что подать документы можно лично в ссузе, через портал «Госуслуги» или по почте. Основной этап приема заявлений продлится до 15 августа. При этом в случае наличия свободных мест в учебном заведении документы можно будет подать до 1 декабря. А у поступающих на специальности, предусматривающие творческие, физические или психологические вступительные испытания, заявления принимают до 10 августа.