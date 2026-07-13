«Ни слова прощения не услышала»: мать 34-летнего калининградца, убитого любовником жены, рассказала о вердикте присяжных

Но меня попросили уйти, потому что она боится, — рассказала собеседница «Клопс». — Мне прокурор уже потом сказал: она боится вас и чувствует свою вину. Получается, что она встречалась с убийцей, брала от него деньги, докладывала любовнику обо всех передвижениях Ромы. А поначалу говорила, что вообще не знакома с убийцей… Продала моего сына".