Патрушев рассказал, как чекисты при Дзержинском помогали беспризорникам

Органы госбезопасности Советской России в 1920-х годах, до предела загруженные различными задачами по борьбе с иностранными разведками и подрывными элементами, тем не менее, спасали детей от голода, нищеты, давали им возможность получить не только крышу над головой, но и качественную медицинскую помощь, полноценное образование, добавил Патрушев. Речь фактически шла о будущем страны, подчеркнул он.