На донском заводе запустили три новые газовые печи за 35 млн рублей

На обновление печей направили более 35 млн руб., рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе завода. Отмечается, что установки полностью автоматизированы: электроника управляет подачей газа, розжигом, температурным режимом и отводом продуктов сгорания. Помимо этого, на объекте смонтировали систему аварийного отключения со звуковым оповещением. При модернизации применялись отечественные разработки и комплектующие.