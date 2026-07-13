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На донском заводе запустили три новые газовые печи за 35 млн рублей

На Ростовском электровозоремонтном заводе (РЭРЗ) запустили три газовые печи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

На Ростовском электровозоремонтном заводе (РЭРЗ) запустили три газовые печи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

На обновление печей направили более 35 млн руб., рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе завода. Отмечается, что установки полностью автоматизированы: электроника управляет подачей газа, розжигом, температурным режимом и отводом продуктов сгорания. Помимо этого, на объекте смонтировали систему аварийного отключения со звуковым оповещением. При модернизации применялись отечественные разработки и комплектующие.

Всего в 2025 году на заводе, как отметили для «Ъ-Ростов» в пресс-службе, ввели в эксплуатацию оборудования на сумму более 228 млн руб.