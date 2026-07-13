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Прокуратура выявила нарушения при проверке хода строительства школы на Мариенко

Прокурор района внес представление руководителю подрядной организации.

Прокуратура проверила ход строительства общеобразовательной школы на ул. Героя России Мариенко в Калининграде. В ходе осмотра объекта были выявлены нарушения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как напомнили в прокуратуре, работы по строительству школы в рамках национального проекта «Молодежь и дети» выполняет ООО «Строительная компания “Чистоград” по муниципальному контракту. “По результатам проверочных мероприятий выявлены нарушения градостроительного законодательства, для устранения которых прокурор района внес представление руководителю подрядной организации”, — отметили в ведомстве, уточнив, что устранение нарушений находится на контроле.

Напомним, 9 июля городская администрация сообщала, что строительство школы на 1725 мест на ул. Героя России Мариенко в Калининграде идет по графику. «Завершение строительства объекта по контракту запланировано на октябрь 2027 года», — рассказали в администрации. Ранее отмечалось, что школа откроет двери для учащихся в сентябре 2027 года.

О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года. В том же году начали проектирование. За основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной, однако во время подготовки документации изменилось законодательство, поэтому земельный участок пришлось укрупнять и разрабатывать новый проект. Работы выполняла компания «Асгард» и должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не случилось. Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

В марте 2025 года пресс-служба горадминистрации сообщила, что под школу выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. В апреле проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы. В мае стало известно, что власти Калининграда рассчитывают получить положительное заключение госэкспертизы в июне. В конце июня проект прошёл госэкспертизу.

Контракт на строительство школы власти заключили в июле 2025 года с ООО СК «Чистоград» по максимальной стоимости — 4 274 315 789 рублей. Разрешение на строительство выдали в августе 2025 года. На строительно-монтажные работы отводится 798 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 30. Срок исполнения контракта — 11 ноября 2027 года. В октябре 2025 года готовность школы составляла 6%. Губернатор Алексей Беспрозванных планировал «жёстко контролировать» сроки строительства и рассмотреть возможность их сокращения. При этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 2 марта директор департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения РФ Сергей Пермяков, говоря о строительстве школы на ул. Мариенко, отметил следующее: «Динамика строительной готовности пока несколько смущает. За последние три месяца динамика — ноль». Цитату приводитпортал «Руград». Алексей Беспрозванных ответил, что на самом деле на объекте всё идёт по плану и какие-либо риски отсутствуют.

Согласно данным портала госзакупок, к марту 2026 года контракт был исполнен на 71,2 млн рублей из 4,2 млрд (1,67%).

В школе планируют оборудовать 70 классных кабинетов, общественные пространства, библиотеку, видеотеку, две столовые (почти на 900 человек), зрительный зал, два спортзала, спортивные площадки на улице, теплицу и лабораторию природы. В четырехэтажном здании также установят пандусы и лифты. На подземном этаже предусмотрено укрытие на 550 человек.

В марте 2026 года стало известно, что строительство школы на ул. Мариенко подорожало на 1,2 млрд рублей.

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