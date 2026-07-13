Политолог Тимофеев предположил, кто может заменить Ле Пен на выборах во Франции

По словам Тимофеева, Барделла — молодой и свежий политик. Это важное преимущество. Как когда-то Эммануэль Макрон появился на широком экране, так и Барделла только входит в большую политику. У него нет за плечами ни одной президентской кампании, в отличие от Ле Пен. Фактор свежести — большой плюс. К тому же он неплохой оратор и уверенно держится перед камерами.