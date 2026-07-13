Экс-главу нижегородского «Теплоэнерго» исключили из совета при губернаторе

Напомним, бывший директор «Теплоэнерго» является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Илью Халтурина задержали еще летом 2024 года. Его обвиняют в махинациях с документами на реконструкцию производственного объекта. Ущерб оценили в 8,9 млн рублей. В конце июня экс-директору смягчили меру пресечения — арест заменили на запрет определенных действий.