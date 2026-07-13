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Экс-главу нижегородского «Теплоэнерго» исключили из совета при губернаторе

Бывшего директора «Теплоэнерго» Илью Халтурина исключили из совета при губернаторе Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Бывшего директора «Теплоэнерго» Илью Халтурина исключили из совета при губернаторе Нижегородской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет о совете по стратегии развития и инвестициям. Кроме Ильи Халтурина из него исключили зампредседателя правительства региона Дениса Исмагилова, экс-заместителя губернатора Андрея Саносяна, экс-министра транспорта Ивана Каргина и ряд других должностных лиц.

Напомним, бывший директор «Теплоэнерго» является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Илью Халтурина задержали еще летом 2024 года. Его обвиняют в махинациях с документами на реконструкцию производственного объекта. Ущерб оценили в 8,9 млн рублей. В конце июня экс-директору смягчили меру пресечения — арест заменили на запрет определенных действий.