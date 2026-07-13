Минниханов осмотрел открытую в 2025-м мечеть в Новых Сокурах Лаишевского района

Кроме того, Рустам Минниханов побывал в расположенном рядом с мечетью центре развития ребенка «Рамазан», который работает с 2024 года. Сейчас здесь сформированы пять возрастных групп по 12 человек. Образовательный процесс выстроен на основе методики Марии Монтессори. Также реализуется программа изучения английского языка в игровой форме.