Минниханов осмотрел открытую в 2025-м мечеть в Новых Сокурах Лаишевского района

Мечеть общей площадью 283 кв. метра способна вместить до 200 верующих. На первом этаже находятся мужской молельный зал, кабинет имама, гардероб, холл и санузел, на втором — учебный класс и женская молельная комната. Парковка включает 80 машино-мест.
Кроме того, руководитель республики ознакомился с благоустройством прилегающей территории, на которой находятся спортивная и детская площадки.
Первый камень в основание культового сооружения заложили летом 2022 года. Строительство велось на средства местных жителей и меценатов. Основной объем работ по возведению мечети выполнили сами жители поселка, для технически сложных этапов привлекались профильные специалисты.
Кроме того, Рустам Минниханов побывал в расположенном рядом с мечетью центре развития ребенка «Рамазан», который работает с 2024 года. Сейчас здесь сформированы пять возрастных групп по 12 человек. Образовательный процесс выстроен на основе методики Марии Монтессори. Также реализуется программа изучения английского языка в игровой форме.
Ранее Раис РТ и генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов запустили новый газопровод в Сабинском районе Татарстана.