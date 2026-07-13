Мининский университет вошёл в топ‑5 педвузов по количеству поданных заявлений

По данным на текущий момент, в педагогические вузы по направлению «Образование и педагогические науки» подано более 384 тысяч заявлений, что на 92 тысячи превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о растущем интересе к фундаментальной педагогической подготовке, отметил глава ведомства.