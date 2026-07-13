Мининский университет вошёл в топ‑5 педвузов по количеству поданных заявлений

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Российской газете» подчеркнул, что педагогическое образование сегодня является не просто модным трендом, а осознанным выбором большого числа молодых людей по всей стране.
По данным на текущий момент, в педагогические вузы по направлению «Образование и педагогические науки» подано более 384 тысяч заявлений, что на 92 тысячи превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о растущем интересе к фундаментальной педагогической подготовке, отметил глава ведомства.
Кравцов также выделил несколько ведущих педагогических вузов страны, которые пользуются наибольшей популярностью среди абитуриентов. В топ-5 вошли:
Московский педагогический государственный университет — 55 тысяч заявлений,
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена — 48 тысяч заявлений,
Уральский педагогический университет — 31 тысяча заявлений,
Новосибирский педагогический университет — 27 тысяч заявлений,
Нижегородский педагогический университет (Мининский) — 17 тысяч заявлений.
Напомним, приёмная кампания в этом году завершается 25 июля.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, во сколько обойдётся выпускникам платное обучение в нижегородских вузах.