426 пар колес поездов на 30 млн рублей украли в Нижегородской области

Следователи выяснили, что с января 2024 года один из злоумышленников снимал колеса с вагонов и признавал бракованными, чтобы потом продать по заниженной стоимости частной организации. Гендиректор этой организации, в свою очередь, перепродавал колеса уже по нормальной рыночной цене. Заработанные таким путем деньги сообщники делили и тратили, как хотели.