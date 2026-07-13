426 пар колес поездов на 30 млн рублей украли в Нижегородской области

426 пар колес поездов украли двое руководителей коммерческих предприятий в сфере железнодорожных перевозок. Колеса стоили более 30 млн рублей, рассказали в УТ МВД по ПФО.
Следователи выяснили, что с января 2024 года один из злоумышленников снимал колеса с вагонов и признавал бракованными, чтобы потом продать по заниженной стоимости частной организации. Гендиректор этой организации, в свою очередь, перепродавал колеса уже по нормальной рыночной цене. Заработанные таким путем деньги сообщники делили и тратили, как хотели.
Уголовное дело о мошенничестве передано в суд.
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