Моряка-контрабандиста осудили в Ростове

Нарушение квалифицировали как контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). На слушаниях мужчина признал свою вину и раскаялся. В итоге ему назначили наказание условно с испытательным сроком на год. Приговор вступил в силу.