В Стерлитамаке Башкирии открыли новый пляж «Бархатный»

Новый пляж «Бархатный» открыли на берегу реки Ашкадар в Стерлитамаке Республики Башкортостан, сообщили в региональном министерстве предпринимательства и туризма. Инициатива реализована индивидуальным предпринимателем при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Инфраструктура пляжа включает в себя 20 открытых и семь закрытых беседок с бассейнами, общую зону отдыха, детскую игровую площадку, раздевалки, душевые кабины, спасательный пост и систему видеонаблюдения. Сейчас на территории идут финальные работы. Там устанавливают пандусы для маломобильных граждан, обустраивают дорожки и бетонируют подходы к воде. Отметим, идею по созданию пляжа презентовал Руслан Галимов на «Предпринимательском часе», по итогам которого получил поддержку.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.