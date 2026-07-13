В Стерлитамаке Башкирии открыли новый пляж «Бархатный»

Инфраструктура пляжа включает в себя 20 открытых и семь закрытых беседок с бассейнами, общую зону отдыха, детскую игровую площадку, раздевалки, душевые кабины, спасательный пост и систему видеонаблюдения. Сейчас на территории идут финальные работы. Там устанавливают пандусы для маломобильных граждан, обустраивают дорожки и бетонируют подходы к воде. Отметим, идею по созданию пляжа презентовал Руслан Галимов на «Предпринимательском часе», по итогам которого получил поддержку.