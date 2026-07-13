Путин пообщался с дагестанцем, спасавшим людей во время паводка

«Я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, представляете, он нырял в эту пучину и доставал людей, я у него спрашиваю: страшно было? Вот сейчас на ушко спросил… Он мне говорит: “Чуть-чуть”, — рассказал Путин во время церемонии награждения.