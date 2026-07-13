Беспрозванных: Ситуация с топливом в Калининградской области стабилизируется

Ситуация с топливом в Калининградской области стабилизируется. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 13 июля.
Самое важное, что действительно сегодня ситуация стабилизируется. Ещё есть над чем работать по разным видам топлива. Дополнительные поставки приоритетного характера позволили с учётом той системы, которую мы сформировали, быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива, — сказал Беспрозванных.
При этом губернатор отметил, что остались вопросы с обеспечением топливом небольших автозаправочных станций в муниципалитетах. По его словам, на основные сети «все необходимые поставки сформированы».
Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
На АЗС региона собирались огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводили к трудностям с движением общественного транспорта. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются, а операторы развозят его по всему региону. При этом власти говорили о нехватке бензовозов.
Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о приоритетных поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область.