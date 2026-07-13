Беспрозванных: Ситуация с топливом в Калининградской области стабилизируется

Самое важное, что действительно сегодня ситуация стабилизируется. Ещё есть над чем работать по разным видам топлива. Дополнительные поставки приоритетного характера позволили с учётом той системы, которую мы сформировали, быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива, — сказал Беспрозванных.