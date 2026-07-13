Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных: Ситуация с топливом в Калининградской области стабилизируется

При этом губернатор отметил, что надо решить вопрос с обеспечением небольших АЗС.

Ситуация с топливом в Калининградской области стабилизируется. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 13 июля.

Самое важное, что действительно сегодня ситуация стабилизируется. Ещё есть над чем работать по разным видам топлива. Дополнительные поставки приоритетного характера позволили с учётом той системы, которую мы сформировали, быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива, — сказал Беспрозванных.

При этом губернатор отметил, что остались вопросы с обеспечением топливом небольших автозаправочных станций в муниципалитетах. По его словам, на основные сети «все необходимые поставки сформированы».

Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.

На АЗС региона собирались огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводили к трудностям с движением общественного транспорта. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются, а операторы развозят его по всему региону. При этом власти говорили о нехватке бензовозов.

Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о приоритетных поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область.