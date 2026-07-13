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Новую банкноту номиналом 100 рублей ввели в обращение в Самаре

Самарцам представили модернизированную 100-рублевую купюру.

Источник: ЦБ РФ

Обновленную купюру номиналом 100 рублей ввели в оборот с 10 июля, об этом сообщает Банк России. Самарцы уже могут увидеть в обороте банкноту 2026 году выпуска. Лицевая сторона идентична купюре, выпущенной в 2022 году, неизменными остались и защитные признаки.

«На оборотной стороне обновленной банкноты размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот», — уточнила пресс-служба ЦБ РФ.

Новая купюра посвящена Центральному федеральному округу. Ранее в России модернизировали банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей.

100-рублевая купюра 2026 года будет использоваться в обороте наравне со своей предшественницами, выпущенными раньше.