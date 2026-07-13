Новую банкноту номиналом 100 рублей ввели в обращение в Самаре

Обновленную купюру номиналом 100 рублей ввели в оборот с 10 июля, об этом сообщает Банк России. Самарцы уже могут увидеть в обороте банкноту 2026 году выпуска. Лицевая сторона идентична купюре, выпущенной в 2022 году, неизменными остались и защитные признаки.