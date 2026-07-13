Команды с Нижегородчины вошли в число лидеров конкурса «Это у нас семейное»

Жители Нижегородской области вошли в число победителей второго сезона конкурса «Это у нас семейное», сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Семья».
Как сообщили организаторы, в финале, который состоялся 8 июля в Москве, приняли участие 328 семейных команд из 85 регионов страны. А всего конкурс объединил около 2,1 тысячи человек. Победителями были признаны 60 семей из 43 регионов страны. Они получили денежные сертификаты номиналом 5 млн рублей. Эти средства они могут направить на улучшение жилищных условий. Кроме того, финалисты конкурса отправятся в семейные путешествия.
Нижегородскую область на заключительном этапе соревнования представляли 10 семей. На протяжении четырех дней они выполняли задания на эрудицию и смекалку, демонстрировали навыки слаженной работы в команде. В итоге в число победителей конкурса вошли Абумовы/Одинцовы из Нижнего Новгорода и Абрамовы из Дзержинска.
«Это заслуженная награда, потому что мы трудились, работали, и все получилось. Было очень интересно, азартно, много положительных эмоций», — поделились члены семьи Абумовых/Одинцовых.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.