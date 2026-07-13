Команды с Нижегородчины вошли в число лидеров конкурса «Это у нас семейное»

Как сообщили организаторы, в финале, который состоялся 8 июля в Москве, приняли участие 328 семейных команд из 85 регионов страны. А всего конкурс объединил около 2,1 тысячи человек. Победителями были признаны 60 семей из 43 регионов страны. Они получили денежные сертификаты номиналом 5 млн рублей. Эти средства они могут направить на улучшение жилищных условий. Кроме того, финалисты конкурса отправятся в семейные путешествия.