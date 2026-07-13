В Нестеровском районе при добыче торфа обнаружили авиабомбу весом в 100 кг

Близ пос. Зелёное Нестеровского района при добыче торфа обнаружили фугасную авиабомбу весом в 100 кг. Об этом сообщили в региональном МЧС в понедельник, 13 июля.
Сотрудники ведомства вывезли опасную находку на полигон и там её уничтожили. По данным МЧС, с начала года в регионе обнаружено и уничтожено 19 753 взрывоопасных предмета, в том числе 88 авиабомб.
В июне в карьере в районе посёлка Ново-Каменское обнаружили 41 кумулятивную авиационную бомбу весом по 4 кг каждая. Ещё один фугасный боеприпас массой 50 кг нашли возле Знаменки во время сельхозработ.
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