В колодце частного дома в Калининграде нашли труп мужчины, когда набирали воду

В минувшее воскресенье, 12 июля, хозяин частного дома в Калининграде набирал воду в колодце и обнаружил в нем труп. О случившемся сообщает «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах Калининграда. Предположительно, тело пролежало в колодце около трех суток.