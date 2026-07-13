В колодце частного дома в Калининграде нашли труп мужчины, когда набирали воду

В минувшее воскресенье, 12 июля, хозяин частного дома в Калининграде набирал воду в колодце и обнаружил в нем труп. О случившемся сообщает «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах Калининграда. Предположительно, тело пролежало в колодце около трех суток.
Тело извлекли прибывшие на место спасатели. Погибшим оказался 39-летний бродяга. Он стоял на учете в наркодиспансере и у психиатра, был инфицирован ВИЧ.
Назначены экспертизы, ведется следствие.
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