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В колодце частного дома в Калининграде нашли труп мужчины, когда набирали воду

Тело пролежало в воде около трех суток.

В минувшее воскресенье, 12 июля, хозяин частного дома в Калининграде набирал воду в колодце и обнаружил в нем труп. О случившемся сообщает «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах Калининграда. Предположительно, тело пролежало в колодце около трех суток.

Тело извлекли прибывшие на место спасатели. Погибшим оказался 39-летний бродяга. Он стоял на учете в наркодиспансере и у психиатра, был инфицирован ВИЧ.

Назначены экспертизы, ведется следствие.

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