Прокурором Курской области может стать Дмитрий Бурко из Чукотского АО

Государственный советник юстиции 3-го класса Дмитрий Бурко родился в 1974 году. В 1999-м окончил Калининградский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1997 года. Начинал в должности помощника Балтийского транспортного прокурора Западной транспортной прокуратуры Калининградской области и до 2020-го работал на различных должностях в калининградской прокуратуре. С 2020-го по октябрь 2022-го работал заместителем прокурора города Москвы. Прокурором Чукотского АО назначен указом президента РФ от 11 октября 2022-го на пятилетний срок полномочий.