На территории поселка Усть-Мая в Якутии благоустроят набережную реки Алдан

Данное общественное пространство является излюбленным местом для прогулок у местных жителей и гостей. С набережной открывается вид на реки Алдан и Мая. Вдоль нее расположены пять общественных территорий и две зеленые зоны с памятниками. Сформировать из них единое пространство позволит благоустройство набережной. Для этого там оборудуют велопешеходную дорожку с безопасными и удобными съездами.