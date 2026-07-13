На территории поселка Усть-Мая в Якутии благоустроят набережную реки Алдан

Набережную реки Алдан благоустроят в поселке Усть-Мая в Якутии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Данное общественное пространство является излюбленным местом для прогулок у местных жителей и гостей. С набережной открывается вид на реки Алдан и Мая. Вдоль нее расположены пять общественных территорий и две зеленые зоны с памятниками. Сформировать из них единое пространство позволит благоустройство набережной. Для этого там оборудуют велопешеходную дорожку с безопасными и удобными съездами.
Напомним, что преображение этой набережной станет возможным, поскольку она была выбрана местными жителями на Всероссийском онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.