Снимком поселившегося в Михайловке крокодила поделился волгоградец

В Михайловке в городском парке имени Смехова поселился необычный обитатель — огромный крокодил. Он обосновался прямо на берегу пруда и уже успел стать местной знаменитостью.
Снимком уличной скульптуры поделился один из путешественников, побывавших недавно в городе.
«Как его зовут — мне не сказали, но я узнал, что его очень любят гости парка, а он любит фотографироваться. Был в Михайловском городском парке и не сделал фото с крокодилом? Приехал зря!», — пишет турист в Telegram.
Скульптуру изготовили работники местного цементного завода ещё в конце 1960-х годов. Его создатели — сварщик Юрий Любимов, Варвара Евтеевна, Галина Серебрякова и Ольга Шердакова.
В наши дни арт-объект стал одной из ярких местных достопримечательностей.
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