Новый сезон «Нашего двора»: в столице Татарстана благоустроят 245 придомовых территорий

Программа «Наш двор» продолжает преображать Казань. За семь лет существования проекта в городе было модернизировано свыше трех тысяч придомовых территорий, и работы по их обновлению не останавливаются. О том, какие изменения ждут городскую среду в текущем году, говорили на аппаратном совещании в мэрии, пишет ИА «Татар-информ».
Еще полтора десятилетия назад казанские дворы представляли собой удручающую картину: разбитый асфальт, недостаточное освещение и дефицит игровых и спортивных площадок. Сегодня ситуация изменилась коренным образом, о чем сообщил глава Исполкома Казани Рустем Гафаров. По его словам, одновременно с ремонтом жилого фонда достигнут значительный синергетический эффект. Об этом свидетельствует статистика: количество жалоб, касающихся состояния дворов и домов, резко сократилось, подчеркнул чиновник.
Гафаров отметил, что за семь лет реализации республиканской программы «Наш двор» обновлены территории более трех тысяч многоквартирных домов, что затронуло жизни свыше 700 тысяч горожан. При этом подходы к работе претерпевают изменения: благоустройство выходит за рамки отдельных дворов, создавая уникальные пространства с собственной историей, формируемые в диалоге с жителями.
В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани в текущем году планируется благоустроить 45 дворовых территорий на общую сумму 166 миллионов рублей, сообщил руководитель районов Ренат Шамсутдинов. Эти перемены коснутся более 42 тысяч жителей. По словам Шамсутдинова, работы включают обновление 191 тысячи квадратных метров дорожного покрытия, установку почти 1,3 тысячи малых архитектурных форм и монтаж 830 опор освещения. В 20 дворах работы уже завершены, остальные находятся в активной стадии. Главная цель — трансформировать типовые дворы в современные, безопасные и комфортные зоны для людей всех возрастов, заявил Шамсутдинов.
Еще 21 двор будет благоустроен в Кировском и Московском районах Казани. Глава этих районов Владимир Жаворонков отметил, что изменения затронут более 2,7 тысячи жителей.
Особенностью этого сезона стала активная вовлеченность граждан: состоялось 42 очные встречи, позволившие учесть их пожелания. На сегодняшний день завершены дорожные работы на двух объектах площадью более 1 тысячи квадратных метров, а работы по 12 адресам продолжаются, сообщил Жаворонков. Особое внимание уделяется безопасности: обновлено освещение на 13,4% объектов, планируется установка 101 опоры и 159 светильников, а также более 200 декоративных элементов.
В Вахитовском и Приволжском районах запланирован рекордный объем работ: если за предыдущие шесть лет было благоустроено 456 дворов, то в 2026 году планируется модернизировать 104 двора на площади более 167 тысяч квадратных метров. Это абсолютный рекорд за всю историю программы, изменения затронут почти 25 тысяч горожан, отметил глава районов Альберт Салихов. Он добавил, что осуществляется ежедневный контроль за ходом программы, в том числе совместно с жителями.
В Советском районе благоустройство охватит 75 дворовых территорий и затронет около 30 тысяч жителей, рассказал первый замглавы Советского района Андрея Яковлева.
По его словам, на более чем 150 встречах жители озвучивали идеи, которые впоследствии реализуются. Общая площадь дорожных работ составляет 175 тысяч квадратных метров, готовность дорожного покрытия достигла 56%. Особое внимание уделяется созданию комфортной и безопасной среды: завершен монтаж опор освещения в 43 дворах, продолжаются работы еще в 12. Установлено 563 элемента малых архитектурных форм, а до конца года планируется установить более 2 тысяч единиц оборудования.