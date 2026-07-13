Новый сезон «Нашего двора»: в столице Татарстана благоустроят 245 придомовых территорий

В Вахитовском и Приволжском районах запланирован рекордный объем работ: если за предыдущие шесть лет было благоустроено 456 дворов, то в 2026 году планируется модернизировать 104 двора на площади более 167 тысяч квадратных метров. Это абсолютный рекорд за всю историю программы, изменения затронут почти 25 тысяч горожан, отметил глава районов Альберт Салихов. Он добавил, что осуществляется ежедневный контроль за ходом программы, в том числе совместно с жителями.