Лантратова рассказала о работе по возвращению россиян с Украины

Омбудсмен уточнила, что ее аппарат реализует масштабную работу по сбору данных о без вести пропавших и передаче документов украинской стороне. Лантратова уточнила, что речь идет, в том числе, о списках людей, которые не могут найти своих родственников. Она добавила, что переговоры ведутся по всем лицам, которые включены в перечни.
«Сейчас мы готовим следующий список отдельно по военным, отдельно по гражданским. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществить», — заявила она во время встречи с представителями общественности.
Яна Лантратова добавила, что, хотя дипломатические отношения между странами отсутствуют, российские правозащитники наладили каналы связи с украинской стороной, которые позволяют обмениваться документами и списками пропавших без вести, а также организовывать посещения военнопленных и передачу им посылок и писем.