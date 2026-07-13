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Лантратова рассказала о работе по возвращению россиян с Украины

Аппарат российского омбудсмена формирует списки для возвращения на родину военнопленных и гражданских лиц, находящихся на Украине. Об этом в понедельник в Екатеринбурге заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Омбудсмен уточнила, что ее аппарат реализует масштабную работу по сбору данных о без вести пропавших и передаче документов украинской стороне. Лантратова уточнила, что речь идет, в том числе, о списках людей, которые не могут найти своих родственников. Она добавила, что переговоры ведутся по всем лицам, которые включены в перечни.

«Сейчас мы готовим следующий список отдельно по военным, отдельно по гражданским. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществить», — заявила она во время встречи с представителями общественности.

Яна Лантратова добавила, что, хотя дипломатические отношения между странами отсутствуют, российские правозащитники наладили каналы связи с украинской стороной, которые позволяют обмениваться документами и списками пропавших без вести, а также организовывать посещения военнопленных и передачу им посылок и писем.