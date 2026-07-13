Лантратова рассказала о работе по возвращению россиян с Украины

Омбудсмен уточнила, что ее аппарат реализует масштабную работу по сбору данных о без вести пропавших и передаче документов украинской стороне. Лантратова уточнила, что речь идет, в том числе, о списках людей, которые не могут найти своих родственников. Она добавила, что переговоры ведутся по всем лицам, которые включены в перечни.