Проезд на канатной дороге подорожает в Нижнем Новгороде до 200 рублей

Стоимость проезда на канатной дороге Нижний Новгород — Бор увеличится с 15 июля — такую новость распространили в социальных сетях представители Минтранса Нижегородской области.
Причина подорожания — рост расходов на энергоносители и комплектующие: по словам чиновников, подорожали не только горюче‑смазочные материалы, но и запасные части для обслуживания переправы. Решение о корректировке тарифов приняли совет директоров и собрание акционеров предприятия.
Теперь разовый билет без учёта льгот будет стоить 200 рублей — это на треть выше нынешней цены в 150 рублей. При этом сама канатная дорога пока не функционирует: после ЧП, когда кабинки оказались заблокированы, на объекте продолжаются проверочные мероприятия.
Жители, для которых переправа — привычный способ передвижения, активно обсуждают ситуацию в соцсетях и выражают недовольство столь существенным ростом стоимости. Одна из пользовательниц, Ирина В., назвала повышение цен возмутительным, особенно с учётом недавнего сбоя в работе линии.
Напомним, что четыре кабинки застряли у опоры канатной дороги между Нижним и Бором. Всех застрявших на канатной дороге нижегородцев успешно эвакуировали.