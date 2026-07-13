Проезд на канатной дороге подорожает в Нижнем Новгороде до 200 рублей

Теперь разовый билет без учёта льгот будет стоить 200 рублей — это на треть выше нынешней цены в 150 рублей. При этом сама канатная дорога пока не функционирует: после ЧП, когда кабинки оказались заблокированы, на объекте продолжаются проверочные мероприятия.