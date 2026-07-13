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Строительные заборы с имитацией дерева предложили внедрить в Нижнем Новгороде

Департамент градостроительного развития Нижнего Новгорода опубликовал для общественных обсуждений проект поправок к муниципальным правилам благоустройства, которые устанавливают требования к строительным заборам в центре города. Чиновники предложили устанавливать ограждения из фиброцементных композитных панелей, которые имитируют текстуру и цвет натурального дерева. «Такие ограждения гармонично сочетаются с внешним обликом городской исторической застройки», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления думы.

Департамент градостроительного развития Нижнего Новгорода опубликовал для общественных обсуждений проект поправок к муниципальным правилам благоустройства, которые устанавливают требования к строительным заборам в центре города. Чиновники предложили устанавливать ограждения из фиброцементных композитных панелей, которые имитируют текстуру и цвет натурального дерева. «Такие ограждения гармонично сочетаются с внешним обликом городской исторической застройки», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления думы.

Сейчас строительные заборы дисгармонируют со сложившейся архитектурно-градостроительной средой исторической застройки XVII-XIX веков в центре Нижнего Новгорода, отмечается в проекте. При этом историческая часть Нижнего Новгорода характеризуется высокой плотностью объектов культурного наследия.

Новые требования коснутся только центра города, следует из проекта постановления.