Строительные заборы с имитацией дерева предложили внедрить в Нижнем Новгороде

Департамент градостроительного развития Нижнего Новгорода опубликовал для общественных обсуждений проект поправок к муниципальным правилам благоустройства, которые устанавливают требования к строительным заборам в центре города. Чиновники предложили устанавливать ограждения из фиброцементных композитных панелей, которые имитируют текстуру и цвет натурального дерева. «Такие ограждения гармонично сочетаются с внешним обликом городской исторической застройки», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления думы.