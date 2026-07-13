Обвиняемых в хищении колесных пар на 30 млн руб будут судить в Нижнем Новгороде

Всего, по данным полиции, таким образом были реализованы 426 колесных пар. Во время расследования часть из них обнаружили под вагонами-цистернами у других собственников — экспертиза показала, что детали были исправны и пригодны к эксплуатации. Уголовное дело по статьям о мошенничестве направлено в суд. Максимальное наказание по ним предусматривает до десяти лет лишения свободы.