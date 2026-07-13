Интрига до последнего метра: Ершова вырвала победу на Кубке России по плаванию на открытой воде

Плавание на открытой воде ценится именно за эту смесь силы и тактики: тут побеждает не только самый быстрый, но и тот, кто лучше чувствует воду и умеет терпеть до самого финиша. В этот раз чуть точнее, чуть собраннее оказалась Маргарита Ершова — её победа стала логичным итогом расчётливой тактики и предельной концентрации.