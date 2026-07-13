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Министр по молодежной политике Запорожской области ранен при атаке ВСУ

В Запорожской области при атаке ВСУ ранен министр по молодежной политики Логунов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов получил легкое ранение ноги при атаке ВСУ по трассе «Новороссия», сообщил статс-секретарь — заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов.

«Сегодня во время отражения вражеской атаки по трассе “Новороссия” автомобиль министра по молодежной политике Запорожской области попал под удар дрона. Егор Логунов получил легкое ранение ноги», — написал Аширов в своем Telegram-канале.

Замглавы Росмолодежи пожелал скорейшего выздоровления Логунову и выразил гордость руководителями молодежной политики РФ.

Трасса «Новороссия» проходит от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, включая ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Является частью сухопутного коридора в Крым вдоль Азовского моря.

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