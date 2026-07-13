Аварийную лестницу в Центральном парке Воронежа отремонтируют за 1,6 млн

В Воронеже ищут подрядчика для ремонта аварийной деревянной лестницы в Центральном парке. На проведение работ планируется выделить 1 млн 579 тысяч рублей. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.
Подрядчик должен будет заменить и покрасить металлические элементы лестничных маршей и площадок, заменить покрытия проступей, восстановить обшивку боковых поверхностей, а также отремонтировать одну из секций деревянного экрана ограждения и нанести на все деревянные элементы огнебиозащитное покрытие. Работы необходимо завершить до 22 октября 2026 года.
Заказчиком работ выступает «ЭкоЦентр». Заявки на участие в аукционе принимают до 17 июля, а имя победителя станет известно 21 июля.
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