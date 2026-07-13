Аварийную лестницу в Центральном парке Воронежа отремонтируют за 1,6 млн

Подрядчик должен будет заменить и покрасить металлические элементы лестничных маршей и площадок, заменить покрытия проступей, восстановить обшивку боковых поверхностей, а также отремонтировать одну из секций деревянного экрана ограждения и нанести на все деревянные элементы огнебиозащитное покрытие. Работы необходимо завершить до 22 октября 2026 года.