В Алуште простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

В понедельник, 13 июля, в Алуште простились с рядовым Сергеем Щекутьевым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Галина Огнева.
Щекутьев подписал контракт с Минобороны в 2025 году. Боец стал участником СВО. Военнослужащий был рядовым.
«Он сражался как истинный патриот, мужественно защищал свободу, Отечество и жителей населенного пункта Новопустынка Донецкой Народной Республики», — рассказала Огнева.
Руководитель администрации сообщила, что Щекутьев погиб 3 июля 2026 года. Чиновница выразила соболезнования родным и близким бойца.
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