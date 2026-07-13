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Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Сокращенный вариант маршрутов крымских поездов «Таврия» будет продлен до 20 июля. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

«До 20 июля включительно все поезда “Таврия” крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму по-прежнему осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и оплате талонов на автобус можно уточнить на сайте компании-перевозчика.

Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее сообщалось, что количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.

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