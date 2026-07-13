Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля

«До 20 июля включительно все поезда “Таврия” крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму по-прежнему осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и оплате талонов на автобус можно уточнить на сайте компании-перевозчика.
Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в «Гранд Сервис Экспресс».
Ранее сообщалось, что количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.