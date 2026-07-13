«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг Калининградской области до ruAA- со стабильным прогнозом

Основанием для нового рейтинга стали устойчивый экономический рост, эффективное управление финансами, снижение долговой нагрузки и диверсификация экономики. ВРП за последние три года вырос на 11,5% и достиг 1,1 трлн рублей. Бюджет 2025 года был исполнен с профицитом в 5,8 млрд рублей, доля налоговых доходов составила 74,3%. Долговая нагрузка снизилась на 24,1% и сейчас равна 18,3% от налоговых доходов, а расходы на обслуживание долга минимальны — 0,2%.