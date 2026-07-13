Посетителей калининградских МФЦ будут знакомить с произведениями искусства прямо в залах ожидания

«Широка страна моя родная» собрала работы художников разных эпох, посвящённые природе России: от средней полосы до Камчатки и берегов черноморья. Вторая экспозиция, «Радости жизни», посвящена эмоциям. Эпилогом к ней организаторы выбрали цитату Льва Толстого: «Дело жизни, назначение её — радость. Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей… Если жизнь не представляется тебе огромной радостью, то это только потому, что ум твой ложно направлен».