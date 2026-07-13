Вячеслав Грулёв забил юбилейный 400‑й гол в истории ФК «Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» сообщил, что в матче против «Ротора» Вячеслав Грулёв с реализацией пенальти забил юбилейный 400‑й гол нижегородской команды в чемпионатах и первенствах России.
Первая результативная отметка в истории клуба была зафиксирована 20 июля 2015 года в матче «Химик» (Дзержинск) — «Волга‑Олимпиец», затем клуб преодолел рубеж в 100 голов 20 октября 2017 года в игре с «Луч‑Энергией» (Владивосток), 200‑й гол был забит 19 сентября 2020 года в матче с «Шинником», а отметка в 300 голов оказалась на счёте команды 30 октября 2022 года в противостоянии с «Крыльями Советов» во время выступлений под названием «Пари НН».
Юбилейный, 400‑й мяч пришёлся на встречу «Нижний Новгород» — «Ротор» 12 июля 2026 года.
«Отметка в 400 пройдена, идём к следующей цели!», — заявили в ФК «Нижний Новгород».
Напомним, что в своем первом официальном матче в сезоне нижегородцы обыграли волгоградский «Ротор» со счетом 4:2.