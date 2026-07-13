Вячеслав Грулёв забил юбилейный 400‑й гол в истории ФК «Нижний Новгород»

Первая результативная отметка в истории клуба была зафиксирована 20 июля 2015 года в матче «Химик» (Дзержинск) — «Волга‑Олимпиец», затем клуб преодолел рубеж в 100 голов 20 октября 2017 года в игре с «Луч‑Энергией» (Владивосток), 200‑й гол был забит 19 сентября 2020 года в матче с «Шинником», а отметка в 300 голов оказалась на счёте команды 30 октября 2022 года в противостоянии с «Крыльями Советов» во время выступлений под названием «Пари НН».