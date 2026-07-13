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В Ростовской области казаков и волонтеров привлекут к дежурствам на АЗС

В Ростовской области волонтеров и казаков привлекут к дежурству на автозаправочных станциях (АЗС) для помощи людям и обеспечения порядка. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области волонтеров и казаков привлекут к дежурству на автозаправочных станциях (АЗС) для помощи людям и обеспечения порядка. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Кроме того, власти намерены отрегулировать камеры фото- и видеофиксации перед заправками на выделенных полосах, чтобы исключить штрафы для автомобилистов в очередях за бензином. По словам господина Слюсаря, планируется также организовать на АЗС информирование людей о наличии топлива и интервалах работы.

«Бросаем все силы на обеспечение порядка. Волонтеры, безусловно, не будут вмешиваться в технологический процесс отпуска топлива. Они будут оказывать помощь людям, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам, и регулировать очередь», — написал губернатор.

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