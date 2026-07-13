В Ростовской области казаков и волонтеров привлекут к дежурствам на АЗС

Кроме того, власти намерены отрегулировать камеры фото- и видеофиксации перед заправками на выделенных полосах, чтобы исключить штрафы для автомобилистов в очередях за бензином. По словам господина Слюсаря, планируется также организовать на АЗС информирование людей о наличии топлива и интервалах работы.