Спикер воронежской облдумы рассказал, почему депутаты не комментируют топливный кризис

«Давайте вспомним время, когда мы прошли с вами пандемию. Мы же тогда все стали эпидемиологами, каждый знал и понимал, что надо делать, вот только врачебное сообщество не знало. Министры здравоохранения не знали, а мы с вами все знали. Вот сейчас и здесь мы тоже становимся военными стратегами. И понимаем, что надо делать. Поэтому я бы осторожно высказывался на эту тему, скользкую, непростую, и не раскачивал эту ситуацию», — считает господин Матузов.