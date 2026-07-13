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Спикер воронежской облдумы рассказал, почему депутаты не комментируют топливный кризис

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов в ходе пресс-конференции назвал тему топливного кризиса скользкой и непростой, а также заявил, что высказываться на нее нужно осторожно. Так спикер регпарламента ответил на вопрос «Ъ-Черноземье» о том, почему областные депутаты не комментируют ситуацию.

Источник: Коммерсантъ

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов в ходе пресс-конференции назвал тему топливного кризиса скользкой и непростой, а также заявил, что высказываться на нее нужно осторожно. Так спикер регпарламента ответил на вопрос «Ъ-Черноземье» о том, почему областные депутаты не комментируют ситуацию.

«Давайте вспомним время, когда мы прошли с вами пандемию. Мы же тогда все стали эпидемиологами, каждый знал и понимал, что надо делать, вот только врачебное сообщество не знало. Министры здравоохранения не знали, а мы с вами все знали. Вот сейчас и здесь мы тоже становимся военными стратегами. И понимаем, что надо делать. Поэтому я бы осторожно высказывался на эту тему, скользкую, непростую, и не раскачивал эту ситуацию», — считает господин Матузов.

Спикер облдумы добавил, что понимает позицию депутата Борисоглебской гордумы Александра Сухинина, который подал иск к АО «Воронежнефтепродукт» (структура «Роснефти»). Представитель КПРФ потребовал заставить заправку продать ему бензин в канистру и взыскать в его пользу компенсацию морального вреда.

Кроме того, Юрий Матузов рассказал, как сам справляется с ситуацией вокруг топлива. По его словам, по примеру правительства региона в облдуме сокращено пользование служебным транспортом. Сам председатель добирается на работу и с работы пешком, а также не ездит в муниципалитеты без острой необходимости. Господин Матузов утверждает, что на это ориентированы все депутаты регпарламента.

На фоне сложной ситуации с топливом воронежский оперштаб решил с 10 июля скорректировать работу комплексов видеофиксации вблизи АЗС. Также планируется пересмотреть штрафы, которые с 8 июля были выписаны водителям в очередях на заправки.

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