В пунктах таможенного оформления Ростовской области специалисты проверили и оформили пять партий подконтрольной продукции общим весом 17,5 тонн для экспорта в Абхазию. В частности, за рубеж отправились три партии готовой молочной продукции общим весом 12 тонн и две партии мясных изделий весом 5,5 тонн. Ветеринарные врачи признали товары безопасными и полностью соответствующими требованиям страны-импортера.
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Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.Читать дальше