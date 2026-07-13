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Поезда из Крыма в Ростов следуют с опозданием до десяти часов

Два поезда, следующие из Крыма через Ростов, задерживаются в пути.

Источник: Комсомольская правда

Два поезда, следующие через Ростов-на-Дону, идут с опозданием до десяти часов. Обновленную информацию по состоянию на 15 часов 13 июля опубликовал железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Задерживаются в пути:

— поезд № 27/28 Симферополь — Москва (от Керчи), отправлением 12 июля. Следует с опозданием на десять часов;

— поезд № ⅞ Севастополь — Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля. Следует с опозданием на девять часов.

— Все поезда «Таврия», которые ранее следовали в Крым с опозданием в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь на 13 июля, прибыли на станции назначения, — говорится в сообщении перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

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