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Евгений Бажанов займет пост зампредседателя правительства Воронежской области

Чиновник напрямую будет подчиняться губернатору.

В правительстве Воронежской области усилят блок, отвечающий за жилищно-коммунальное хозяйство и ключевые направления контрольной деятельности. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

Заместителем председателя правительства, курирующим этот блок, назначат министра ЖКХ и энергетики Евгения Бажанова. Он будет курировать не только ЖКХ, но и ГЖИ, строительный надзор, охрану объектов культурного наследия, контрактную систему и государственные закупки.

Гусев добавил, что теперь Бажанов будет подчиняться ему напрямую.

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