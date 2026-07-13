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Отключение воды 14 июля грозит двум улицам в Ворошиловском районе Волгограда

Смотрим список адресов, где отключат холодную воду 14 июля 2026 в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Отключение воды грозит 14 июля 2026 года двум улицам в Ворошиловском районе Волгограда. Пересохнут во вторник с 10.00 до 19.00 краны и холодной, и горячей воды. Причиной станут плановые работы по переврезке водовода, сообщили в «Концессиях водоснабжения».

Отключение воды 14 июля с 10.00 до 19.00 затронет в самую жару дома в Ворошиловском районе по адресам: ул. Клинская, 32А, 33, 34, 35 и ул. Профсоюзная, 5А.

Не забудьте набрать воды!

Смотрим график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2026. В нем адресов гораздо больше.