Отключение воды 14 июля грозит двум улицам в Ворошиловском районе Волгограда

Отключение воды грозит 14 июля 2026 года двум улицам в Ворошиловском районе Волгограда. Пересохнут во вторник с 10.00 до 19.00 краны и холодной, и горячей воды. Причиной станут плановые работы по переврезке водовода, сообщили в «Концессиях водоснабжения».