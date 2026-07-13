Режим работы нижегородского метро изменится 18 июля из-за Суперкубка

На Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линии с 18:00 и до 19:30 поезда будут курсировать с интервалом в семь минут. С 21:30 до закрытия метрополитена вагоны на Сормовско-Мещерской линии будут ходить с интервалом в пять минут.