Режим работы нижегородского метро изменится 18 июля из-за Суперкубка

Режим работы метрополитена в Нижнем Новгороде изменят 18 июля в связи с проведением Суперкубка. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
На Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линии с 18:00 и до 19:30 поезда будут курсировать с интервалом в семь минут. С 21:30 до закрытия метрополитена вагоны на Сормовско-Мещерской линии будут ходить с интервалом в пять минут.
Напомним, Суперкубок России по футболу будет проходить в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена». Нижегородцы пожаловались на сложности с приобретением билетов на спортивное мероприятие.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Пари НН» возвращает историческое название «Нижний Новгород». У команды сменился акционер.