Жителей Ростовской области приговорили к тюрьме за госизмену и диверсию

ВОЛГОГРАД, 13 июл — РИА Новости. Двоих жителей Ростовской области суд приговорил к 16 и 18 годам лишения свободы за государственную измену и диверсию, сообщили в областном суде.
Судом установлено, что они в интересах другого государства подожгли объект транспортной инфраструктуры и получили от куратора за это деньги. Приговором Ростовского областного суда сообщники осуждены за госизмену, диверсию, отмывание денег, приобретенных в результате совершения преступления, а один из них еще за вовлечение в совершение диверсии иного лица.
«За совершенные деяния осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на срок 16 и 18 лет, с ограничением свободы и штрафом. Согласно приговору, один осужденный должен отбыть в тюрьме первые два года назначенного наказания, другой — первые три года. Оставшиеся части срока надлежит отбывать в исправительной колонии строго режима», — говорится в сообщении суда в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что приговор в силу не вступил и может быть обжалован.