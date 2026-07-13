Жителей Ростовской области приговорили к тюрьме за госизмену и диверсию

«За совершенные деяния осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на срок 16 и 18 лет, с ограничением свободы и штрафом. Согласно приговору, один осужденный должен отбыть в тюрьме первые два года назначенного наказания, другой — первые три года. Оставшиеся части срока надлежит отбывать в исправительной колонии строго режима», — говорится в сообщении суда в канале на платформе «Макс».