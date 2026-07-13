Все о бензине в Нижегородской области: собрали ответы на главные вопросы

С 9 июля на 60 сетевых АЗС Нижнего Новгорода приступили к работе почти 1300 волонтеров. Они следят за наличием топлива и передают актуальную информацию водителям, чтобы избежать скопления очередей. Какие еще задачи у волонтеров, как контролируют отпуск топлива на заправках и что делать водителям корпоративного транспорта, редакция сайта pravda-nn.ru собрала ответы на интересующие автомобилистов вопросы.
Какие задачи и полномочия волонтеров на АЗС?
С 9 июля волонтеры начали работать на 60 АЗС Нижнего Новгорода и на нескольких АЗС в Дзержинске. Они информируют водителей, находящихся в очереди, о новом порядке отпуска топлива, а также помогают сотрудникам АЗС регулировать потоки машин. Также они помогают заполнять интерактивную карту — отмечать наличие топлива и очередей.
Кто будет контролировать соблюдение лимитов отпуска топлива и предотвращать повторный заезд одного и того же автомобиля?
Соблюдение лимитов отпуска топлива предусмотрено программным обеспечением АЗС. Так, касса просто не пробивает выше установленного сетевой организацией объема. Повторный заезд одного и того же автомобиля допустим, но при наличии очереди водителю придется стоять в ней снова.
Каким нормативным или распорядительным актом установлен временный порядок отпуска топлива?
Оперштаб Нижегородской области осуществляет свою деятельность в целях реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 19 октября 2022 года № 757. Решения высшего должностного лица субъекта России — оперативного штаба, принятые в рамках его компетенции в соответствии с Указом, являются обязательными для исполнения органами власти. А также организациями, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта страны и гражданами, зарегистрированными по месту жительства и (или) находящимися на территории соответствующего субъекта РФ.
При этом протокол штаба не подлежит опубликованию. Всю информацию можно найти на сайте правительства Нижегородской области, а также в СМИ.
Действует ли правило для такси, транспортных компаний, корпоративного транспорта и перевозчиков?
Автомобили организаций, заправляющихся по транспортным талонам, обслуживаются независимо от даты. Как правило, у таксопарков, транспортных компаний и организаций с собственным автопарком существуют договоры с сетевыми поставщиками топлива. Под обслуживание топливных карт служб жизнеобеспечения на АЗС предусмотрен лимит топлива, который не поступает в свободную продажу и не влияет на количество обслуживаемых частных автомобилей. В связи с этим возможны ситуации, когда на закрытой АЗС заправляется коммунальная техника, машины дорожных служб, транспортных компаний, служб быстрого реагирования и другие автомобили.
Вместе с тем, если водитель подрабатывает в такси частным образом и заправляется не по топливной карте, то для него действует правило четных и нечетных дат.
Ограничения по госномеру автомобиля не распространяются на транзитные автомобили и службы жизнеобеспечения населения. Среди них службы правопорядка, скорая помощь, коммунальная техника, пожарные автомобили, предприятия оборонно-промышленного комплекса, компании, обеспечивающие доставку продуктов питания и первой необходимости, техника, обеспечивающая вывоз ТКО.
Как на АЗС будет обеспечиваться право инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц на внеочередное обслуживание?
Право проезда к колонкам на АЗС без очередей для отдельных категорий потребителей, включая инвалидов I и II групп, а также перевозящих детей-инвалидов, предусмотрено Указом Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1157. Чтобы избежать конфликта, необходимо сообщить о праве на внеочередное обслуживание волонтерам или сотрудникам заправки и при необходимости показать подтверждающие документы.
Распространяется ли порядок на АЗС под брендами Teboil, ОПТИ и ОПТИ 24 (партнерские, дочерние и франчайзинговые станции крупных сетей)?
На сегодняшний день в системе участвуют АЗС сетей Лукойл, Газпромнефть и Татнефть. Вопрос о присоединении других АЗС будет рассматриваться в дальнейшем.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.